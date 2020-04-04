В Уфе женщина убила сожителя, а после - вызвала полицию

В Уфе 30-летняя женщина убила своего сожителя. Вечер начинался с распития алкогольных напитков. Завершился – преступлением.

Следствие установило, что в квартире на улице Коммунаров двое в процессе застолья начали ссориться. Женщина схватила нож и нанесла 37-летнему мужчине удар прямо в сердце. Он тут же скончался.

После этого женщина сразу позвонила в полицию и во всем созналась. Следователи провели осмотр места, назначили экспертизу. Что касается женщины, сейчас решается вопрос о мерах пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК РФ по Башкирии.