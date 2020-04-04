В больнице Петербурга 5 медработников и 11 пациентов заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге пятеро врачей и 11 пациентов Александровской больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщило местное издание. А все началось с мужчины, прибывшего в медучреждение с инфарктом.

Мужчина погиб, посмертно у него был подтвержден Covid-19. После этого больницу закрыли на карантин до 11 апреля. Врачи сейчас находятся в полной изоляции в своих домах.

Пациентов Александровской больницы перевели. Сейчас они находятся в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина. На сегодняшний день в Петербурге зафиксирован уже 171 случай заражения коронавирусом.