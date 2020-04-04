У жителя Башкирии обнаружили 900 литров незаконного спиртного

У жителя Башкирии обнаружено 900 литров разнообразной спиртной продукции. Алкогольный «торговец» был пойман в Стерлитамаке. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

56-летний мужчина закупал с прошлого года контрафактный алкоголь. Причем фасовка, содержание и фасовка были совершенно разные. После этого предприимчивый мужчина перепродавал спиртное землякам, снижая цену.

После исследования изъятого алкоголя выяснилось, что продукция небезопасна. Общая сумма найденных 900 литров составила около 400 тысяч рублей. Мужчина признал вину, вскоре он предстанет перед судом.