Плесень и холод: в одной из школ Башкирии муниципалитет не ремонтировал спортзал

В Башкирии Прокуратура обязала администрацию Салавата привести в порядок школьный спортзал. Нарушения были обнаружены в школе №22 в Салавате. Без суда не обошлось.

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщается, что в школьном спортзале условия совершенно не соответствовали нормам. На стенах повсюду была плесень, приточно-вытяжная механическая вентиляция вообще не функционировала. А в самом зале и раздевалках температура воздуха оказалась гораздо ниже нормы.

Несмотря на это, администрация муниципалитета ремонт не организовала. Прокуратура в судебном порядке потребовала устранить нарушения и провести капремонт. На данный момент требования исполнены.