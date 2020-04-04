В Башкирии нефтекамскую больницу переделают в госпиталь для зараженных коронавирусом

Подготовились к худшему. Нефтекамскую городскую больницу перепрофилируют под госпиталь для приёма больных коронавирусом. И хотя подтвержденных случаев заражения COVID-19 там не зарегистрировано, местные власти и врачи решили быть готовыми к любому сценарию.
В скором времени всё инфекционное отделение Нефтекамской городской больницы переделают в одну сплошную реанимацию на случай приема больных с коронавирусной инфекцией. Палаты отныне изолированы друг от друга, с отдельным входом, туалетом, душевой. Возле двери – шлюз для передачи еды и лекарств пациенту.
Палаты оснастили концентраторами кислорода. Они стоят возле каждой кровати. В реанимациях установили аппараты для искусственной вентиляции легких.
Больница подала заявку в республиканский Минздрав на поставку дополнительных 20 аппаратов ИВЛ. К работе готовы новый рентген, аппарат для УЗИ. И хотя они не относятся к лечению коронавируса, могут понадобиться, если у пациентов будут и другие заболевания. Не забыли и о средствах индивидуальной защиты. Одноразовые маски, респираторы, перчатки и халаты закуплены с запасом на два месяца беспрерывной работы.
Специалисты проверили работоспособность дезинфекционной камеры, в которой будут обеззараживать бельё и одежду сотрудников. В отделении их 60 человек. В случае появления первого зараженного пациента все медики будут жить в одном здании до полного избавления от вируса. Спальные места для персонала уже предусмотрены.