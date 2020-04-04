В Башкирии нефтекамскую больницу переделают в госпиталь для зараженных коронавирусом

Здесь у нас развернуто шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них – детский аппарат ИВЛ. Идет монтаж кислородной разводки. В отделениях, в реанимации шесть аппаратов ИВЛ также остались. Так что говорить о том, что в связи с тем, что мы сюда какие-то мощности передали, что мы оголяем больницу, не приходится.

Ильгиз Хатипов, заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Нефтекамской городской больницы