В Башкирии нефтекамскую больницу переделают в госпиталь для зараженных коронавирусом

Подготовились к худшему. Нефтекамскую городскую больницу перепрофилируют под госпиталь для приёма больных коронавирусом. И хотя подтвержденных случаев заражения COVID-19 там не зарегистрировано, местные власти и врачи решили быть готовыми к любому сценарию.

В скором времени всё инфекционное отделение Нефтекамской городской больницы переделают в одну сплошную реанимацию на случай приема больных с коронавирусной инфекцией. Палаты отныне  изолированы друг от друга, с отдельным входом, туалетом, душевой. Возле двери – шлюз для передачи еды и лекарств пациенту.

Эти шлюзы необходимы для того, чтобы передавать что-то больному или персоналу, находящемуся в палате. Лекарства или еду, чтобы его можно было покормить. Чтобы свести к минимуму общение с больным.

Светлана Шавалеева, заведующая инфекционным отделением Нефтекамской городской больницы

Палаты оснастили концентраторами кислорода. Они стоят возле каждой кровати. В реанимациях установили аппараты для искусственной вентиляции легких.

Здесь у нас развернуто шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них – детский аппарат ИВЛ. Идет монтаж кислородной разводки. В отделениях, в реанимации шесть аппаратов ИВЛ также остались. Так что говорить о том, что в связи с тем, что мы сюда какие-то мощности передали, что мы оголяем больницу, не приходится.

Ильгиз Хатипов, заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Нефтекамской городской больницы

Больница подала заявку в республиканский Минздрав на поставку дополнительных 20 аппаратов ИВЛ. К работе готовы новый рентген, аппарат для УЗИ.  И хотя они не относятся к лечению коронавируса, могут понадобиться,  если у пациентов будут и другие заболевания. Не забыли и о средствах индивидуальной защиты. Одноразовые маски, респираторы, перчатки и халаты закуплены с запасом на два месяца беспрерывной работы.

Это респиратор с такими фильтрами. Фильтры есть сменные. То есть после каждой смены эти респираторы замачиваются, моются в дезрастворе, выдерживаются все экспозиции. Затем все промывается и высушивается. И могут снова использоваться в работе.

Светлана Шавалеева, заведующая инфекционным отделением Нефтекамской городской больницы

Специалисты проверили работоспособность дезинфекционной камеры, в которой будут обеззараживать бельё и одежду сотрудников. В отделении их 60 человек. В случае появления первого зараженного пациента все медики будут жить в одном здании до полного избавления от вируса. Спальные места для персонала уже предусмотрены.