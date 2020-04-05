Стали известны причины странного тумана в Уфе

Сегодня ночью в Уфе наблюдался густой туман. Видимость была очень слабая. Некоторых уфимцев встревожило такое неожиданное природное явление.
В ночь с 4 по 5 апреля столицу Башкирии накрыл туман. На некоторых улицах была настолько слабая видимость, что разглядеть что-то на расстоянии нескольких десятков метров было нелегко. Температура воздуха была от 0..+1°.
Встревоженные уфимцы начали задаваться вопросом: почему на улице стоит такой густой туман? Пользователи Сети массово выкладывали фотографии, подписывая их вопросами. «Что творится на улице?», «С чем это может быть связано?»
Тревогу наших соотечественников можно понять. Недобросовестные людей рассылали фейковые сообщения о том, ночью в Уфе с самолётов и вертолётов будут распылять химикаты для борьбы с коронавирусом. Спешим успокоить всех наших соотечественников, что это был всего лишь туман. Он накрыл город всего лишь потому, что был перепад температуры, что часто бывает весной. Никакими веществами с самолётов город не обрабатывали. Редакция bash.news призывает всех жителей нашей республики не верить фейковым сообщениям и доверять только официальным источникам.