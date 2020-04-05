Стали известны причины странного тумана в Уфе

В ночь с 4 по 5 апреля столицу Башкирии накрыл туман. На некоторых улицах была настолько слабая видимость, что разглядеть что-то на расстоянии нескольких десятков метров было нелегко. Температура воздуха была от 0..+1°.

Тревогу наших соотечественников можно понять. Недобросовестные людей рассылали фейковые сообщения о том, ночью в Уфе с самолётов и вертолётов будут распылять химикаты для борьбы с коронавирусом. Спешим успокоить всех наших соотечественников, что это был всего лишь туман. Он накрыл город всего лишь потому, что был перепад температуры, что часто бывает весной. Никакими веществами с самолётов город не обрабатывали. Редакция bash.news призывает всех жителей нашей республики не верить фейковым сообщениям и доверять только официальным источникам.