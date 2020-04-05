Как будут проходить дистанционные уроки у школьников Башкирии

С завтрашнего дня все школьники страны приступают к дистанционным занятиям. В Башкирии у ребят есть варианта учёбы дистанционно. О них подробно рассказал первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

На фоне коронавирусной инфекции в России был введён режим самоизоляции. Школы и университеты перевели на дистанционное обучение. С понедельника 6 апреля все школьники и студенты приступают к своим занятиям в новой форме. Представители министерства образования и науки Башкирии рассказали о том, как будут учиться башкирские школьники. Как оказалось, у наших ребят есть три варианта.

Первый формат учёбы – это онлайн-уроки. Для этого нужен выход в интернет. Учитель проводит уроки из школы или из дома. Начало занятий – в 10:00.

Второй вариант – это дистанционное обучение. Такой метод подойдёт тем ребятам, у которых нет постоянного интернета. По почте или через сообщения будут отправляться задания, школьник будет их решать и отправлять ответы.