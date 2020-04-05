Продавец мяса в Сибае заразил коронавирусом своего шестимесячного внука

Появилось продолжение скандальной истории продавца мясом в Сибае. Мужчина, который заразил коронавирусом нескольких людей, теперь заразил и своего маленького внука. Младенец сейчас находится под наблюдением врачей.

Житель Челябинской области привёз с собой инфекцию из Арабских Эмиратов. Вместо того, чтобы соблюдать карантин, мужчина отправился в Сибай торговать мясом. Сибайским властям удалось установить около 200 человек, с которыми контактировал заражённый.