«Давайте дадим детям учиться»: в Башкирии обратились к взрослым

С 6 апреля все школьники и студенты приступают к обучению-онлайн. Такой школьного обучения непривычен для жителей России. Министерство образования и науки обратилось с важной просьбой ко всем взрослым.

Основной темой сегодняшнего брифинга стал новый формат обучения во время режима самоизоляции. Представители министерства образования отвечали на волнующие многих вопросы, давали советы и попросили взрослых поддержать детей. Были озвучены три метода дистанционного образования, о которых мы ранее писали тут.

Напомним, телефон горячей линии по вопросам работы платформы «АИС-образование»: 8-800-100-81-80. Дети с возникшими вопросами должны обращаться к классным руководителям и учителям. Также работает многоканальная линия по вопросам дистанционного образования 8(347)292-11-52 (работает с 09:00 до 18:00 ч.).

Министерство образования и науки обратилось ко всем взрослым жителям республики с просьбой не перегружать интернет-трафик. В период обучения детей важно понимать, что из-за нагрузки на интернет могут возникнуть проблемы с сетью. На время онлайн-обучения школьников лучше воздержаться от просмотра фильмов, прослушивания музыки и тд.

Просьба ко всем жителям республики минимизировать нагрузку на трафик, на интернет. На этот период дадим возможность нашим детям спокойно учиться Хажин Айбулат, министр образования и науки РБ