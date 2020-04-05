В России на фоне коронавируса появился новый вид мошенничества

Коронавирус породил в России новый вид мошенничества. Неизвестные вывешивают объявления об обработке квартир и лестничных площадок. Неизвестные под видом дезинфекторов могут заходить в квартиры и воровать деньги, украшения.
На подъездах жилых домов в городах России начали появляться объявления о том, что будет проводиться дезинфекция лестничных площадок и квартир. Но известно, что официальные организации проводят дезинфекции только в местах общего использования. Официальных заявлений об обработке домов и квартир не было.
Мошенники могут представиться врачами, сотрудниками спецслужб, дезинфекторами. Проникнув и дома и квартиры, такие люди могут что-то украсть или совершить преступление. Редакция bash.news просит всех быть внимательными и не открывать двери мошенникам.