Стало известно, почему Россия перестала вывозить своих граждан из-за рубежа

Из-за пандемии коронавируса Россия остановила вывоз своих граждан из других стран. Выяснилось, что вывоз застрявших жителей России приостановлен на время, чтобы собрать всю необходимую информацию. Рейсы будут скоро возобновлены.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила причину приостановления авиарейсов для вывоза россиян. Оказалось, что власти собирают информацию о всех застрявших туристах. Все желающие вернуться на родину должны заполнить особую анкету на сайте «Госуслуги». На основе этих данных власти распределят рейсы.

Голикова также рассказала, что некоторые граждане после возвращения на родину с неохотой реагируют на самоизоляцию. Тем не менее, хотят этого туристы или нет, двухнедельную самоизоляцию соблюдать нужно всем прибывшим. Никто не был готов к такому исходу дел, поэтому всем нужно проявить понимание и терпение.