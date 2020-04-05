В связи с самоизоляцией в Башкирии стали пользоваться Интернетом на 30 % больше

После того, как в России были продлены нерабочие дни, в Башкирии вырос интернет-трафик . С 6 апреля начинаются дистанционные занятия у школьников и студентов, поэтому власти республики попросили жителей снизить потребление интернета во время уроков. Также в 10 раз была увеличена ёмкость канала для информационной системы «Образование».

Начало нерабочих дней ознаменовалось большим потреблением Интернета. В Башкирии жители стали пользоваться Всемирной паутиной на 30 % больше, чем обычно. В связи с тем, что с 6 апреля школьники начинают учиться дистанционно, власти республики призвали всех жителей меньше пользоваться Интернетом хотя бы в период уроков.