Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Да, будет соревнование. 20 компаний предложат на планете Земля вакцину, но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна. Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки.

Александр Горелов, профессор