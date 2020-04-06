Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

В РФ продолжается пандемия коронавируса. Назван единственный способ профилактики COVID-19. Об этом рассказал профессор Александр Горелов.

Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни.

Александр Горелов, профессор

Александр Горелов рассказал о трудностях, с которыми столкнулись создатели вакцины. Ее разработку начали около 20 компаний. Проблема кроется в том, что нет чувствительных к коронавирусу животных.

Врач считает, что в вопросе создания вакцины от коронавируса Россия интегрировала в мировое пространство. Также он подчеркнул, что вакцина от гриппа не способна защитить от COVID-19.

Да, будет соревнование. 20 компаний предложат на планете Земля вакцину, но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна. Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки.

Александр Горелов, профессор

Фото: Интернет.