Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

В РФ продолжается пандемия коронавируса. Назван единственный способ профилактики COVID-19. Об этом рассказал профессор Александр Горелов.
Александр Горелов рассказал о трудностях, с которыми столкнулись создатели вакцины. Ее разработку начали около 20 компаний. Проблема кроется в том, что нет чувствительных к коронавирусу животных.
Врач считает, что в вопросе создания вакцины от коронавируса Россия интегрировала в мировое пространство. Также он подчеркнул, что вакцина от гриппа не способна защитить от COVID-19.
Фото: Интернет.