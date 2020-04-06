«Сегодня я ваш учитель»: Радий Хабиров провёл вводный урок для школьников

С понедельника 6 апреля возвращаются в школы. На этот раз в дистанционном режиме. Вместо классной доски – монитор компьютера, домашняя парта на время заменит школьную. Такой формат ещё непривычен для ребят, поэтому поддержать их решил Радий Хабиров.

В своём небольшом выступлении Глава затронул несколько важных тем. В первую очередь он объяснил ребятам, что сейчас всё зависит только от них. Рядом нет строгого учителя, который будет «подгонять» и контролировать. Поэтому важно понять, что если пустить всё на самотёк, в конце учёбы можно остаться ни с чем. Пару месяцев, и ребят ждёт важный этап в их жизни – вступительные экзамены. Поэтому сейчас очень важно взять себя в руки и учиться, чтобы достойно сдать экзамены.