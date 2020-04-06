Радий Хабиров выступил на «Россия-1», рассказав об успешной борьбе с коронавирусом в Башкирии

Сейчас самое плохое — это суетиться. И мы не суетимся. Ситуация по вирусу в нашем понимании в спокойном течении — мы ее удерживаем. Поэтому, первое, что мы делаем — это соблюдаем режим самоизоляции, то, о чем мы договорились с нашими жителями, и наши жители проявили солидарность. Второе касается будущего, экономики. Вирусы приходят и уходят, а нам придется думать о будущем: если мы сейчас развалим всю экономику, ее просто остановим, тогда нам будет очень тяжело выбираться. Поэтому довольно большое количество предприятий с нашего разрешения сейчас работают, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. И мы очень признательны, что у нас есть свои полномочия, которые дают нам самим, оценивая, что у нас происходит, принимать свои решения, но на свой страх и риск, конечно. Третье — подготовка медицины к наихудшему сценарию, чем мы занимаемся. Четвертое — оказание помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Эти четыре вещи пересекаются, но если их выполнить организованно и четко, то вполне спокойно и разумно этот тяжелый путь нам удастся пройти.

Радий Хабиров, Глава Башкирии