Радий Хабиров выступил на «Россия-1», рассказав об успешной борьбе с коронавирусом в Башкирии

Накануне, 5 апреля, в выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» принял участие Радий Хабиров. Глава Башкирии рассказал о мерах против коронавируса, принятых в республике. Текущую ситуацию в Башкирии Радий Хабиров отметил как «спокойное течение».
Глава Башкирии отметил, что самое плохое в данный момент – суетится. Поэтому в республике идёт планомерная работа по нескольким направлениям. Самоизоляция граждан, поддержка бизнеса, бесперебойное развитие экономики и помощь нуждающемуся слою населения активно развиваются в данный момент в республике.