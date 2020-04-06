В Уфе на маленькую девочку рухнул кирпичный забор

2 апреля в башкирской столице произошёл несчастный случай. На 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор. Несчастная оказалась под завалами и получила серьёзные травмы.

Издание «КП-Уфа» сообщает, что трагедия произошла в Ленинском районе Уфы. 12-летняя девочка учится в столичной гимназии. На территории частного дома по причинам, которые предстоит выяснить, обрушился кирпичный забор.

Девочку оперативно госпитализировали. Врачи диагностировали у несчастной множественные открытые переломы бедренной кости. Сейчас девочка получает необходимое лечение в больнице № 17.