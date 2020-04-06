В Уфе автомобиль с тремя людьми съехал в реку

5 апреля около 11:00 в Уфе произошло чрезвычайное происшествие. С дороги в реку Шугуровку съехал автомобиль. В момент происшествия в салоне машины находились три человека.

На место случившегося срочно выехали спасатели и пожарные. Оказавшись на злосчастном мосту, спасатели эвакуировали пассажиров автомобиля. 65-летний водитель и две пассажирки 65 и 44 лет, к счастью, не пострадали.

Упавший автомобиль удалось отбуксировать на берег. Для этого понадобились силы УГЗ города Уфы и техническое оборудование МБУ «Службы по благоустройству Калининского района». Причины несчастного случая ещё предстоит установить.