Стало известно, когда жителям Башкирии будет разрешено ездить на дачи

На текущей неделе жители Башкирии уже смогут ездить в сады и дачи. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещаниив Правительстве республики сегодня, 6 апреля. Он призвал дачников немного потерпеть и дождаться лучших времен.

Как отметил руководитель республики, агрономы не советуют начинать посадку овощей так рано. Поэтому, по мнению Радия Хабирова, надобности ездить на дачные участки на этой неделе нет. Предположительно, владельцы садовых участков смогут на них попасть с 10 апреля.