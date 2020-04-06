Уфимца расстреляли из пистолета во дворе жилого дома

Накануне ночью в Уфе произошла пьяная разборка, которая привела к трагичным последствиям. На улице Ивана Франко разгорелся конфликт между молодыми людьми. Один из участников ссоры сильно пострадал.

Группа из нескольких мужчин распивала спиртные напитки вместе. Между ними возник конфликт, который перерос в перестрелку. Одного из оппонентов агрессивный мужчина расстрелял из травматического пистолета.

Пострадавшего срочно доставили в больницу. Неизвестно, сколько человек участвовали в пьяном дебоше. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.