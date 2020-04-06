В Уфе сотрудники МЧС патрулируют частный сектор

Мы не заходим в частные дома, мы раздаем листовки, кладем их в почтовые ящики. С 28 марта зарегистрировано 29 случаев возгорания сухой травы. Было составлено 34 административных протокола.

Радик Хабибов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан