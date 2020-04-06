В Уфе сотрудники МЧС патрулируют частный сектор

Свыше 30 штрафов сотрудники МЧС выписали уфимцам с начала пожароопасного сезона. В рамках операции "Лето" пожарные вышли патрулировать частные сектора в черте города. В течение всего месяца сотрудники МЧС выходят на ежедневные рейды и рассказывают горожанам о том, как уберечь от пожара жилье.
В режиме самоизоляции люди разводят костры у себя во дворах. Они сжигают бурьян и сухую траву. Специалисты насчитали 29 подобных случаев. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей.