В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека

В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19. Общее количество заболевших в стране превысило 6343 человека.

Носители коронавируса зафиксированы в 49 регионах России. Лидером по количеству заболевших остается Москва – выявлено 591 случай за сутки. Впервые зараженные коронавирусом выявлен в Карелии.

В Башкирии ситуация остается стабильной. Зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, а пятеро из них уже поправились.