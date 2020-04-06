Всемирный курултай башкир будет проводить встречи в режиме онлайн

Всемирный курултай башкир запустил серию онлайн-встреч. Ежедневно в 17:00 в аккаунтах организации " ВКонтакте" и Instagram проводятся прямые эфиры с врачами, психологами, писателями, журналистами. К слову, разговоров будут вестись не только о коронавирсе.

Но и, например, о воспитании детей, мастер-классы по игре на национальных инструментах, физкульминутки и не только. По словам организаторов, будет много интересного для того, чтобы люди на самоизоляции не заскучали. Так, 8 апреля в прямой эфир выйдет солист группы "Аргамак" Ренат Рамазанов, а 9 - известный карикатурист Камиль Бузыкаев. На днях журналист БСТ Рафик Ахметшин в одной из таких лекций рассказал о вреде фейкньюс, о об особенностях работы службы новостей в период вынужденных каникул.