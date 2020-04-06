В Башкирии стало известно, когда можно пройти тест на коронавирус самостоятельно

«Надо быть очень осторожным и взвешивать риски. Для чего вы хотите обследоваться на коронавирус? Просто так, на фоне полного здоровья, обследоваться смысл не велик. Риски перевешивают — прийти в клинику и оказаться в массе народа, есть риски при заборе материала. Понятно, что медики соблюдают все условия безопасности, но тем не менее, просто так, ради интереса, идти: есть ли у меня вирус или нет, — не стоит»

Анна Казак, главврач Центра гигиены и эпидемиологии