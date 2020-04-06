В Башкирии стало известно, когда можно пройти тест на коронавирус самостоятельно

Жителям Башкирии рассказали, когда и где они смогут пройти тест на новую коронавирусную инфекцию. По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, сообщила, что на текущей неделе у желающих сдать анализы появится такая возможность. Однако она предостерегла жителей Башкирии и попросила не сдавать тесты, если на то нет причин.
Лаборатории могут превратиться в место массового скопления людей из-за большого количества желающих сдать анализы. Если у человека нет симптомов и причин подозревать у себя Covid-19, то лучше воздержаться от похода в клинику. По словам Анны Казак, риск в этом случае не оправдывает себя.
С коллегой согласился и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Он акцентировал внимание на том, что у Минздрава для назначения анализа на коронавирус есть четкий перечень показаний.