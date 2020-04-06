Продавец в Башкирии кашлял на хлеб, который потом продавал

Жители Башкирии пожаловались на одного из сотрудников продуктового магазина. По их словам, продавец кашлял прямо на хлеб, который потом выставил на продажу. Об этом стало известно на сегодняшнем брифинге в Минздраве по коронавирусу.
Помимо текущей ситуации с распространением вируса COVID-19 в Башкирии, спикеры рассказали про вопиющий случай. Очевидцы делятся, что на продавце не было ни маски, ни перчаток. Эксперты отметили, что о таких происшествиях обязательно нужно сообщать в единый консультационный центр Роспотребнадзора РБ.
Напомним, в Сибае продавец из Челябинской области с коронавирусом продавал мясо на рынке. Более 200 человек, которые предположительно контактировали с мужчиной, ушли на самоизоляцию. Из-за пренебрежительного отношения к карантину мужчина успел заразить ещё и своего новорожденного внука.
Фото: Интернет.