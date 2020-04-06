В Уфе был найден труп-мумия пропавшего парня

Страшную находку обнаружили жильцы дома по улице Цюрупа. В овраге местные жители наткнулись на мумифицированный труп. Об обстоятельствах произошедшего сообщили корреспонденты «КП-Уфа».

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели тело, определив, что видимых повреждений на мёртвом нет. Однако труп долгое время лежал под снегом, превратившись в мумию. Чтобы определить личность погибшего понадобилось несколько дней.

Им оказался 38-летний житель села Алкино, который пропал ещё в конце февраля. Известно, что долгое время мужчина проживал в Уфе, где и нашли тело несчастного. Теперь судмедэкспертиза должна выяснить обстоятельства смерти парня.