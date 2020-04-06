В Башкирии проводят дезинфекцию подъездов и контейнерных площадок

В республике проводят санитарную обработку подъездов и контейнерных площадок. Пристальное внимание уделяется кнопкам домофонов, дверным и оконным ручкам, поручням, перилам, почтовым ящикам. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, и скамеек.

На сегодняшний день такая санитарная уборка организована во всех многоквартирных домах. Ежедневно эти сведения передаются в Управление гражданской защиты. Ситуация находится под контролем.

Дезинфицируют и объекты уличной инфраструктуры. Коммунальщики обрабатывают остановки и другие места общего пользования. Так, в Иглинском районе обработку проводят сотрудники районной ветстанции. Они распыляют препарат "Кемицид" и применяют так называемый горячий туман. Работы по дезинфекции парадных продолжатся и на следующей неделе.