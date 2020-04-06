В Башкирии молодой парень пытался убить врача

В Стерлитамаке сотрудники одного из медицинских учреждений столкнулись с проблемой. Молодой парень, к которому была вызвана бригада скорой помощи, угрожал врачу убийством. Дебошир размахивал ножом и проявлял агрессию.

26-летнего жителя Стерлитамака навестила родная сестра. Когда женщина нашла брата в сильном алкогольном опьянении, она поспешила вызвать врачей. Однако парню такой расклад не понравился, и он стал бросаться на медиков с ножом.

К счастью, происшествие обошлось без травм. Закрыв дверь перед дебоширом, медик позвонил в правоохранительные службы. Молодому парню вынесли наказание в виде подписки о невыезде.