Житель Уфы выстрелил обидчику в голову

35-летний уфимец стал жертвой нападения. Его незамедлительно доставили в больницу. ЧП произошло на улице Ивана Франко.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Оперативники изъяли у него травматический пистолет. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

В день произошедшего трое 62-летних одноклассников устроили застолье. В какой-то момент у одного из мужчин прихватило сердце. Товарищи не стали медлить и начали искать помощь.

На крики и шум откликнулся подвыпивший сосед по квартире, которому очень не понравилось, что его отвлекают двое незнакомцев. Злоумышленник избил их. Во время потасовки один из 62-летних мужчин дозвонился до своего 34-летнего сына, который немедленно примчался с травматическим пистолетом. Прибыв на место, он выстрелил оппоненту в лицо.

пресс-служба МВД по Башкирии

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Фото: Интернет.