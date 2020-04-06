Житель Уфы выстрелил обидчику в голову

На крики и шум откликнулся подвыпивший сосед по квартире, которому очень не понравилось, что его отвлекают двое незнакомцев. Злоумышленник избил их. Во время потасовки один из 62-летних мужчин дозвонился до своего 34-летнего сына, который немедленно примчался с травматическим пистолетом. Прибыв на место, он выстрелил оппоненту в лицо.

пресс-служба МВД по Башкирии