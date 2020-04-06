Житель Уфы выстрелил обидчику в голову

35-летний уфимец стал жертвой нападения. Его незамедлительно доставили в больницу. ЧП произошло на улице Ивана Франко.
Злоумышленник был задержан по горячим следам. Оперативники изъяли у него травматический пистолет. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
В день произошедшего трое 62-летних одноклассников устроили застолье. В какой-то момент у одного из мужчин прихватило сердце. Товарищи не стали медлить и начали искать помощь.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства нападения устанавливаются.
Фото: Интернет.