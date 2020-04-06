В Башкирии пояснили, куда можно ездить на машине во время самоизоляции

В выходные садоводам разрешат выехать на свои участки, а список предприятий, работающих во время режима самоизоляции, расширят. Об этом сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Главное условие – жесткое соблюдение правил гигиены.
Кто вернется на свои рабочие места пораньше и как можно получить разрешение, чтобы сесть за руль личного авто?
Во время режима самоизоляции улицы хоть и стали полупустыми, всё же автомобилистов на дорогах хватало. И далеко не у всех были спецпропуска, разрешающие проезд по городу. Теперь экипажей ДПС можно будет не бояться. С 8 апреля в тестовом режиме начнёт работать портал «Дорога02» после регистрации, на котором жители смогут без опасений съездить по своим делам. Цель поездки стоит указать на сайте. Один из пунктов даст зелёный свет садоводам.
Относительно спокойная ситуация с распространением коронавируса в регионе позволила властям расширить список предприятий, работающих в условиях самоизоляции. В ближайшие дни деятельность продолжат сотрудники 974 компаний. В расширенный перечень вошли организации сельского хозяйства, лесопромышленные предприятия, компании топливно-энергетического комплекса, строительные фирмы, в том числе занятые на возведении медицинских объектов, а также предприятия технического обслуживания, финансово-кредитные организации. При этом работодатели обязаны обеспечить пропускной режим и полную безопасность своих сотрудников.
Весенний день год кормит – фраза, известная каждому аграрию. Из-за аномально тёплой погоды посевная в Башкортостане началась на две недели раньше. Техники, топлива и семян достаточно. Трудности возникают с запчастями из-за нарушенной логистики в связи коронавирусом. Эту проблему сейчас оперативно решают.
Для всех остальных режим самоизоляции на этой неделе продолжается. Улицы патрулируют сотрудники полиции и дружинники. Протоколы составляют только в крайних случаях, в основном встречи заканчиваются профилактической беседой. Но безопаснее всё же пока оставаться дома.