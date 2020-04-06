В Башкирии пояснили, куда можно ездить на машине во время самоизоляции

В выходные садоводам разрешат выехать на свои участки, а список предприятий, работающих во время режима самоизоляции, расширят. Об этом сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Главное условие – жесткое соблюдение правил гигиены.

Кто вернется на свои рабочие места пораньше и как можно получить разрешение, чтобы сесть за руль личного авто?

Во время режима самоизоляции улицы хоть и стали полупустыми, всё же автомобилистов на дорогах хватало. И далеко не у всех были спецпропуска, разрешающие проезд по городу. Теперь экипажей ДПС можно будет не бояться. С 8 апреля в тестовом режиме начнёт работать портал «Дорога02» после регистрации, на котором жители смогут без опасений съездить по своим делам. Цель поездки стоит указать на сайте. Один из пунктов даст зелёный свет садоводам.

Запрещать сады мы не будем. Но я прошу наших жителей потерпеть до вечера 10 апреля. Мы предоставим юридические механизмы, на основании которых вы сможете спокойно выезжать в сады и проводить весенние работы. Это тоже своего рода самоизоляция, а также способ формирования себе продуктового запаса, который, возможно, нам будет нужен. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Относительно спокойная ситуация с распространением коронавируса в регионе позволила властям расширить список предприятий, работающих в условиях самоизоляции. В ближайшие дни деятельность продолжат сотрудники 974 компаний. В расширенный перечень вошли организации сельского хозяйства, лесопромышленные предприятия, компании топливно-энергетического комплекса, строительные фирмы, в том числе занятые на возведении медицинских объектов, а также предприятия технического обслуживания, финансово-кредитные организации. При этом работодатели обязаны обеспечить пропускной режим и полную безопасность своих сотрудников.

Руководителям этих организаций, которые работают на сегодняшний день, и которые получают право работать, ложится дополнительная ответственность за здоровье и безопасность сотрудников. Во всех этих организациях должен быть введен масочный режим, организована обработка рук кожными антисептиками и контроль температуры тела работников, качественная уборка, дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней и других поверхностей. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Весенний день год кормит – фраза, известная каждому аграрию. Из-за аномально тёплой погоды посевная в Башкортостане началась на две недели раньше. Техники, топлива и семян достаточно. Трудности возникают с запчастями из-за нарушенной логистики в связи коронавирусом. Эту проблему сейчас оперативно решают.

В этом году первыми на поля вышли Предуралье, южные районы и часть севера. Пока северо-восток и Зауралье находятся под снегом, ожидаем, что погодные условия выровняются. У нас увеличены посевы гречихи, чтобы обеспечить сырьевой запас на складах на 1.5-2 года. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан