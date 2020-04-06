В Уфе общежитие для врачей новой инфекционки построят к 14 апреля

К 14 апреля строители планируют закончить возведение общежития для врачей, которые будут работать в новой инфекционной больнице. Об этом БСТ сообщил подрядчик. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Министерство промышленности и энергетики Башкортостана привлекло в партнеры только республиканских производителей, а также обеспечило строителей спецзащитой.
Кадры с коптера показывают весь масштаб работ. Здесь трудятся 24 часа в сутки и семь дней в неделю – до июня. Первый объект, который сдадут на территории новой инфекционной больницы у поселка Зубово в Уфе, станет общежитие для врачей. Оно будет рассчитано на 56 человек, в каждой комнате планируется санузел и душевая. Сейчас забиваются сваи, затем зальют бетон и начнут возводить стены.
В партнерах – только республиканские производители. Договоренности уже достигнуты с предприятиями «Уфимкабель», «Башпласт», Белорецким металлургическим заводом. Планируют найти поставщика окон. Как рассказали в Минпромэнергетики республики, по поручению руководства Башкортостана обеспечили строителей спецодеждой.
Напомним, новая инфекционная больница в Уфе буде рассчитана на 520 мест. Здание медучреждения будет конструктором: его можно будет разобрать и перевезти в другое место. Пик больных коронавирусом ожидается в мае-июне.