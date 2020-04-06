В Уфе общежитие для врачей новой инфекционки построят к 14 апреля

К 14 апреля строители планируют закончить возведение общежития для врачей, которые будут работать в новой инфекционной больнице. Об этом БСТ сообщил подрядчик. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Министерство промышленности и энергетики Башкортостана привлекло в партнеры только республиканских производителей, а также обеспечило строителей спецзащитой.

Кадры с коптера показывают весь масштаб работ. Здесь трудятся 24 часа в сутки и семь дней в неделю – до июня. Первый объект, который сдадут на территории новой инфекционной больницы у поселка Зубово в Уфе, станет общежитие для врачей. Оно будет рассчитано на 56 человек, в каждой комнате планируется санузел и душевая. Сейчас забиваются сваи, затем зальют бетон и начнут возводить стены.

Режим работы – круглосуточный. Все прекрасно понимают ситуацию. Вопросов никаких не возникает. Пытаемся обустроить быт. Создать все условия для нормальной работы. Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы

В партнерах – только республиканские производители. Договоренности уже достигнуты с предприятиями «Уфимкабель», «Башпласт», Белорецким металлургическим заводом. Планируют найти поставщика окон. Как рассказали в Минпромэнергетики республики, по поручению руководства Башкортостана обеспечили строителей спецодеждой.

У нас перед Минпромом была поставлена задача – обеспечить сотрудников и строителей больницы средствами индивидуальной защиты. Первые две тысячи масок в субботу мы передали. Сегодня еще две тысячи масок выдадут. По костюмам пока пробные 10 передали, насколько они будут удобны – оценят строители. Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан