«Учителя становится блогерами»: в Башкирии стартовало дистанционное обучение

В Башкирии в понедельник, 6 апреля, стартовало дистанционное обучение. Почти 500 тысяч школьников включили электронные устройства или получили задания в бумажном варианте.Такая нагрузка на трафик спровоцировала сбои.

Технические проблемы по возможности будут устраняться, заявили в региональном Мннздраве. Первый урок провел Глава республики Радий Хабиров. В 10:00 он запустил новый формат обучения. Как прошел онлайн-день школьников?

Онлайн-приветствие одноклассников. Кстати, поздороваться со всеми можно одновременно. Все 30 учеников уместились на экране монитора. Обучение хоть и на расстоянии, но Салима все равно в школьной форме. Вместо одноклассников – родители, которые, кстати, тоже ушли в онлайн.

На прошлой неделе мы уже подключались, с учителем проводили собрание. Все родители подключились без детей. Во время выступления говорящий человек, например, сейчас учительница, показывается крупным планом. Люди видят того, кто сейчас говорит. Здесь сродни живому общению. Рушан Кулдавлетов

Правила поведения никто не отменял: прежде чем ответить, нужно поднять руку. Русский язык – первый урок по расписанию. Всего у второклассницы их четыре, два из которых проходят в онлайн-режиме, остальные – через мессенджеры. Кстати, первый звонок на первый урок прозвенел сегодня в 10:00 на телеканале БСТ. Роль учителя примерил на себя Радий Хабиров, сменивший офисный пиджак на стиль casual, а язык политики – на доступный даже детям.

Из дома не в школу, а на цифровую платформу, которая, кстати, не нова для школьников. Программы даже могут ставить оценки, но на этой неделе двойки и тройки отменены. Записанные уроки сохраняются, а вопросы можно задавать в чате.

Учителя становятся блогерами в какой-то степени. Многие заводят свои каналы на YouTube, в том числе и я. Андрей Блинов, учитель русского языка и литературы

После затянувшихся каникул во всех школах республики сегодня стартовало дистанционное обучение. Мера временная, действует в период профилактических мер. Поэтому власти просят снизить нагрузку на трафик с 10:00 до 14:30, пока школьники учатся. Тем более, что в некоторых семьях пользователей стало больше.

В семьях есть старшеклассники, есть дети среднего или младшего звена. Один ребенок – в одной комнате, другой ребенок – в другой. С одним мама работает, с другим папа работает, потому что сегодня важный установочный день. И после этого будет привычно и понятно, как это происходит. Алина Сулейманова, заместитель главы администрации г. Уфы

Также в школах будут созданы дежурные группы – не более 15 человек. В качестве исключения для семей, где родители работают в режиме самоизоляции. В населенных пунктах, где еще нет интернета задания приехали на автобусах. Преподаватели обошли все дома, где есть школьники.

Каждый ученик, который получает бумаги, там записано фамилия, имя ученика и его адрес. Мы сегодня развозим, забираем в среду, а также выезжаем в пятницу, в неделю три раза получается. Ринат Елкибаев, директор Уткалевской школы /Белорецкий район/