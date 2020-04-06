«Учителя становится блогерами»: в Башкирии стартовало дистанционное обучение

В Башкирии в понедельник, 6 апреля, стартовало дистанционное обучение. Почти 500 тысяч школьников включили электронные устройства или получили задания в бумажном варианте.Такая нагрузка на трафик спровоцировала сбои.
Технические проблемы по возможности будут устраняться, заявили в региональном Мннздраве. Первый урок провел Глава республики Радий Хабиров. В 10:00 он запустил новый формат обучения. Как прошел онлайн-день школьников?
Онлайн-приветствие одноклассников. Кстати, поздороваться со всеми можно одновременно. Все 30 учеников уместились на экране монитора. Обучение хоть и на расстоянии, но Салима все равно в школьной форме. Вместо одноклассников – родители, которые, кстати, тоже ушли в онлайн.
Правила поведения никто не отменял: прежде чем ответить, нужно поднять руку. Русский язык – первый урок по расписанию. Всего у второклассницы их четыре, два из которых проходят в онлайн-режиме, остальные – через мессенджеры. Кстати, первый звонок на первый урок прозвенел сегодня в 10:00 на телеканале БСТ. Роль учителя примерил на себя Радий Хабиров, сменивший офисный пиджак на стиль casual, а язык политики – на доступный даже детям.
Из дома не в школу, а на цифровую платформу, которая, кстати, не нова для школьников. Программы даже могут ставить оценки, но на этой неделе двойки и тройки отменены. Записанные уроки сохраняются, а вопросы можно задавать в чате.
После затянувшихся каникул во всех школах республики сегодня стартовало дистанционное обучение. Мера временная, действует в период профилактических мер. Поэтому власти просят снизить нагрузку на трафик с 10:00 до 14:30, пока школьники учатся. Тем более, что в некоторых семьях пользователей стало больше.
Также в школах будут созданы дежурные группы – не более 15 человек. В качестве исключения для семей, где родители работают в режиме самоизоляции. В населенных пунктах, где еще нет интернета задания приехали на автобусах. Преподаватели обошли все дома, где есть школьники.
А вот первоклассники на время "дистанционки" могут без зазрения совести прильнуть к телевизорам. Все уроки для них будут транслироваться на каналах БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и ЮТВ. Также каждое утро в 10:00 известные в Башкортостане люди будут примерять на себя роль учителей. В новом амплуа их можно будет увидеть на этих же каналах.