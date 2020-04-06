В Башкирии учителя боятся проверять тетради из-за коронавируса

Странный инцидент произошел накануне в Сибае. Несколько учителей одной из школ выразили опасения из-за проверки домашних заданий в тетрадях своих учеников. Директор встал на сторону детей, его поддержали жители города.

В пабликах Сибая в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой мужской голос с акцентом отчитывает в чате в WhatsApp своих коллег (аудиофайл имеется в распоряжении нашей редакции - прим. bash.news). Причем эту запись выкладывают сами учителя как пример якобы неподобающего поведения директора одной из школ города. По монологу становится понятна картина происходящего.

Несколько учителей выступают против проверки тетрадей классическим "ручным" способом. Они считают, что это небезопасно для здоровья, потому что на тетрадях якобы может быть коронавирус. Директор сдержанно парирует - эти опасения безосновательны. Более того, он напомнил важность работы учителей в этот непростой для республики период.

Мужчина посоветовал всем, кто брезгует тетрадями, пользоваться антисептиками и резиновыми перчатками.

Мне совсем непонятно ваше мнение по поводу проверки тетрадей. Это что такое - "я брезгую"? Может, вы работаете не там? Может, вам вообще сменить профессию? Поймите, в стране объявлен режим повышенной готовности! Если боитесь, то одевайте перчатки, обработайте антисептиком. Мы сегодня все будем работать!

Директора школы поддержали в комментариях местные жители. Горожане считают, что сейчас всем нужно сплотиться вокруг одной задачи, засучить рукава и усердно работать, а не заниматься распространением пустых жалоб.

Ничего крамольного в записи не услышала. Часть детей, переведенных на дистанционное обучение, не имеет возможности заниматься и сдавать домашние задания онлайн. Правильно сказал - перчаточки одели и вперед за Родину, проверять тетради. Наталья Зиятдинова, жительница Сибая

Напомним, Министерство образования Башкирии предложило несколько способов дистанционного обучения детей в регионе. Если не углубляться в технические моменты, то ребенок может либо сидеть на уроке в онлайн-режиме с учителем, либо получать домашние задания на дом, чтобы потом преподаватели могли проверить их. Второй вариант актуален для тех, у кого нет Интернета. Если это дети из отдаленных деревень, домашние задания им будут привозить в специальных кейсах на автобусах несколько раз в неделю.