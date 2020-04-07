В Башкирии в серьёзном пожаре погибли коровы и пострадали лошади

Ночью 7 апреля поступило сообщение о пожаре в селе Новобирдино. На въезде в населенный пункт воспламенились помещения для содержания животных. Сообщается, что погибло большое количество домашнего скота.

На место происшествия прибыли профессиональные пожарные и добровольные пожарные команды. Жители таких поселений, как Резяповский, Балтачевский, Юмашевский, Тайняшевский участвовали в тушении огня. Горело помещение площадью 900 квадратных метров, на территории которого находилось 50 животных.

Тушение пожара усложнилось сильным ветром и большой пожарной нагрузкой. Погибло 10 коров, 11 мелких животных, одна лошадь и более 200 бройлеров. Погибших людей в пожаре нет.