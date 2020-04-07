В Уфе при столкновении трёх машин пострадали четыре человека

Накануне, 6 апреля, в Уфе произошла массовая авария. На улице Тухвата Янаби столкнулись три машины. Пострадали пассажиры всех автомобилей.

31-летний водитель «Опель Астра» столкнулся со встречным автомобилем «Рено Логан». Водитель «Ниссан» не успел вовремя среагировать и въехал в «Рено». Машины получили серьёзные механические повреждения, а пассажирам потребовалась медицинская помощь.

31-летний водитель и 21-летняя пассажирка «Опель» обратились к врачам. Также помощь потребовалась 33-летнему водителю и 33-летней пассажирке «Рено». К счастью, погибших в аварии нет, а сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины случившегося.