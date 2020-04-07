В Башкирии зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19

Сегодня, 7 апреля, Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом случае заболевания коронавирусом. Положительный анализ подтвердился у женщины, которая вернулась из Турции. Стало известно о состоянии нового пациента.

Информации о заболевшей женщине пока нет. Известно, что состояние пациентки стабильное и не тяжёлое. Также Радий Хабиров отметил, что ещё один из пациентов с коронавирусом был выписан.

Радий Хабиров отметил, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом может резко увеличиться. В лабораториях увеличится число тестов на COVID-19, что соответственно увеличит и число выявленных зараженных. Самое главное — придерживаться режима полной самоизоляции, чтобы распространение вируса замедлилось.