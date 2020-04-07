Жители Башкирии стали чаще выбрасывать мусор

На самоизоляции люди стали чаще выбрасывать мусор. Это показал анализ обращений поступивших в систему «Инцидент». Многие во время действия домашнего режима занялись уборкой, в том числе и на садовых участках.
Первый вице-премьер Правительства республики Андрей Назаров поручил обеспечить беспербойный вывоз отходов, обеспечив при этом безопасность сотрудников коммунальных служб от инфекции коронавируса. Кроме выдачи масок и печаток регоператоры должны обрабатывать спецтехнику дезинфицирующими растворами.