Жители Башкирии стали чаще выбрасывать мусор

Необходимо, чтобы ваши сотрудники и все, кто связан с работой с населением, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, чтобы не заразится. Во-первых, это общечеловеческие нормы, которые должны быть, чтобы не допустить сбоев в вывозе ТКО, это важно.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан