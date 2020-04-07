Стало известно, кто мог заразить коронавирусом умершую женщину из Башкирии

Первая умершая пациентка в Башкирии с диагнозом Covid-19 могла заразиться от родного сына. Об этом bash.news сообщил источник в Правительстве республики. Известно, что у 80-летней погибшей были многочисленные хронические заболевания, проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Как рассказал собеседник, сын женщины известный певец, который ездил на гастроли в другие регионы страны. Особенно часто он давал концерты в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент, в этих городах суммарно зарегистрировано более 4 тысяч заболевших.