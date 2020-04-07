«Не хочется верить»: в Башкирии сын умершей с коронавирусом женщины рассказал о своей матери

Сегодня стало известно о смерти 80-летней женщины в Башкирии, которая была заражена коронавирусом. Причиной смерти при этом стал не сам вирус, а сопутствующие заболевания. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Радий Хабиров.

Пожилая женщина умерла от обширного отека мозга. Ранее у женщины диагностировали прогрессирующий ишемический инфаркт, который произошел из-за поражения сосудов. Глава республики выразил всем родственникам свои соболезнования.

Уже после смерти у женщины взяли все необходимые анализы. Сегодня пришел диагноз - у погибшей был выявлен коронавирус. В связи с этим Республиканская клиническая больница имени Куватова ушла на карантин. Врачи и пациенты проведут в здании больницы 14 дней.

В региональном Минздраве подчеркивают: коронавирус не стал причиной ее смерти. Наш источник в Правительстве Башкирии отметил, что переносчиком заболевания мог стать сын умершей женщины. Как удалось выяснить репортерам bash.news, мужчина все последние месяцы провел в гастролях по России, часто выступал в городах с очагами инфекции, в том числе и в Москве.

Заслуженный артист республики уже рассказал о смерти матери в своих социальных сетях. Он отметил, что ему до сих пор не верится, что все это произошло.

Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся. Вчера вечером Мамы не стало. Нет Мамы... Пока ничего не понимаю, не хочется верить. Она была человеком с самым добрым сердцем. Дал нам всем пятерым воспитание. Научила любить жизнь и людей.