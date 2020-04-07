В Башкирии рассказали, как правильно гулять с ребенком во время пандемии коронавируса

Во время прогулки с ребенком в период режима самоизоляции, который действует на территории Башкирии, нужно соблюдать несколько правил. О них рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак во время брифинга в Минздраве. По ее словам, гулять с ребенком обязательно нужно.

Первое, что нужно знать родителям ребенка, это как правильно одеть его. Малыш не должен потеть или, наоборот, мерзнуть в одежде. Как отметила Казак, весна - пора не только коронавируса, но и других простудных заболеваний.

"Главное - правильно одеть ребенка. Маску надевать только в том случае, если с кем-то собираетесь общаться. Просто так надевать ее не нужно, предполагается, что вы будете соблюдать дистанцию" Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии

Еще один важный момент, который нужно знать родителям, нельзя отходить от дома дальше 150 метров. С коллегой согласился и министр здравоохранения Максим Забелин. Он также отметил важность прогулок на свежем воздухе.