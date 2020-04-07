«Люди скучают по качественной еде»: кафе Уфы подключились к доставке на дом

Приобрести продукты, не выходя из дома. Теперь это не просто желание, а, скорее забота о своем здоровье. В республике развивается служба доставки продуктов на дом. К этой работе подключаются и сельские предприятия.

В ресторанах и кафе картофельный гратен сменился борщом и салатом. Необычный режим осваивают сети быстрого питания и кафе Уфы. Заказы есть, кухня работает, но не в полную силу. Популярность набирает домашняя еда.

Заказывают у нас в основном пиццу, супы очень сильно сейчас востребованы, которые мы делаем. Люди скучают по хорошей и качественной еде, кто-то не имеет возможности сделать дома. Поэтому доставка у нас работает. Андрей Панин, представитель ресторанной сети

Сокращения в компании есть, но они минимальны. Основная часть сотрудников работает. Повара готовят, официанты пакуют, а курьеры доставляют еду заказчику.

На сегодняшний день торговля в залах не осуществляется. Доставка и самовывоз – это один из способов ресторанам выживать, выплачивать зарплату, поддерживать заведение работающим, потому что когда это все закончиться, нам надо сохранить команды поваров. Андрей Панин, представитель ресторанной сети

Представители ресторанной индустрии отмечают резкий рост количества доставок на дом. Еду можно забрать и самим, к приходу покупателя пакеты с продуктами будут готовы.

Сейчас, когда заведения перешли на самовывоз и доставку, клиентов нет. Андрей Панин, представитель ресторанной сети

Доставка еды популярна в городах, а вот в деревнях производители сельхозпродукции объединяются в кооперативы.

В связи с эпидемией, мы решили с кооперативом «Наш сыр» объединили все свои усилия, чтобы доставлять продукты питания населению. Чтобы обеспечивать от нашего производства и до домов, квартир. Венер Аминев, председатель сельскохозяйственного кооператива «Братья Аминевы»

Вместе с ростом количества заказов расширяется и география. Помимо Уфы, фермеры обслуживают и другие муниципалитеты. Для развоза продукции у них есть 4 машины.

Вот сейчас у меня заявка готова по отработке. Там у меня пельмени, лапша, яйца, сыры, молоко и курица. Все это я сейчас повезу. Венер Аминев, председатель сельскохозяйственного кооператива «Братья Аминевы»