«Люди скучают по качественной еде»: кафе Уфы подключились к доставке на дом

Приобрести продукты, не выходя из дома. Теперь это не просто желание, а, скорее забота о своем здоровье. В республике развивается служба доставки продуктов на дом. К этой работе подключаются и сельские предприятия.
В ресторанах и кафе картофельный гратен сменился борщом и салатом. Необычный режим осваивают сети быстрого питания и кафе Уфы. Заказы есть, кухня работает, но не в полную силу. Популярность набирает домашняя еда.
Сокращения в компании есть, но они минимальны. Основная часть сотрудников работает. Повара готовят, официанты пакуют, а курьеры доставляют еду заказчику.
Представители ресторанной индустрии отмечают резкий рост количества доставок на дом. Еду можно забрать и самим, к приходу покупателя пакеты с продуктами будут готовы.
Доставка еды популярна в городах, а вот в деревнях производители сельхозпродукции объединяются в кооперативы.
Вместе с ростом количества заказов расширяется и география. Помимо Уфы, фермеры обслуживают и другие муниципалитеты. Для развоза продукции у них есть 4 машины.
Во время пандемии коронавируса многие заведения закрываются, но самые находчивые приспосабливают свой бизнес к сложившимся условиям. Теперь не только городские жители, но сельчане в режиме самоизоляции могут заказать продукты на дом.