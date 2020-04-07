У бывшего тренера «Барселоны» от коронавируса умерла мать

Хосеп Гвардиола потерял больную коронавирусом мать. Женщине было 82 года. Она скончалась в пригороде Барселоны.

У бывшего тренера «Барсы» Хосепа Гвардиолы скончалась заражённая коронавирусом мать. Об этом сообщили на официальном аккаунте клуба «Манчестер Сити», который тренирует сейчас Хосеп. Руководство клуба выразило свои соболезнования испанцу.