Национальный симфонический оркестр Башкирии из дома сыграл симфонию Чайковского

Жители Башкирии смогут насладиться классической музыкой, сидя у экранов ноутбуков или компьютеров. Национальный симфонический оркестр Башкирии начал репетировать известные симфонии в режиме онлайн. Трансляции ведутся прямо из дома артистов.

Вместо фраков и вечерних платьев музыканты играют на инструментах в пижамах и домашних шортах. Как сообщает пресс-служба оркестра, в режиме самоизоляции находятся более 70 артистов. Первой симфонией, на которую пал выбор, это пятая симфония Чайковского.