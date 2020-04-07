Национальный симфонический оркестр Башкирии из дома сыграл симфонию Чайковского

Жители Башкирии смогут насладиться классической музыкой, сидя у экранов ноутбуков или компьютеров. Национальный симфонический оркестр Башкирии начал репетировать известные симфонии в режиме онлайн. Трансляции ведутся прямо из дома артистов.
Вместо фраков и вечерних платьев музыканты играют на инструментах в пижамах и домашних шортах. Как сообщает пресс-служба оркестра, в режиме самоизоляции находятся более 70 артистов. Первой симфонией, на которую пал выбор, это пятая симфония Чайковского.
Как пояснил главный дирижер НСО РБ Дмитрий Крюков, каждый из артистов играл свою партию, находясь у себя дома. Затем фрагменты видео каждого исполнителя были соединены в одно масштабное музыкальное полотно.