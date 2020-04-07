WhatsApp начал бороться с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса в Сети распространяется много фейковых новостей и обращений. WhatsApp в связи с этим вводит новые меры борьбы с дезинформацией. Теперь пересылать сообщение нескольким людям будет нельзя.

Разработчики WhatsApp объявили о введении изменений. Новые ограничения будут касаться пересылки «вирусных» сообщений. На фоне распространяющейся эпидемии в Сети популярны различного вида обращения, предупреждения и другие новости, которые не имеют отношения действительности. Чтобы бороться с такими фейковыми новостями, теперь одно сообщение можно будет переслать только одному человеку. Раньше одно сообщение можно было переслать пятерым контактам.