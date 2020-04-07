WhatsApp начал бороться с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса в Сети распространяется много фейковых новостей и обращений. WhatsApp в связи с этим вводит новые меры борьбы с дезинформацией. Теперь пересылать сообщение нескольким людям будет нельзя.
Разработчики WhatsApp объявили о введении изменений. Новые ограничения будут касаться пересылки «вирусных» сообщений. На фоне распространяющейся эпидемии в Сети популярны различного вида обращения, предупреждения и другие новости, которые не имеют отношения действительности. Чтобы бороться с такими фейковыми новостями, теперь одно сообщение можно будет переслать только одному человеку. Раньше одно сообщение можно было переслать пятерым контактам.
Разработчики надеются, что такой шаг позволить уменьшить количество пересылаемых фейков. Многие пользователи пересылают друг другу и полезный контент, но проконтролировать все сообщения невозможно. Разработчики намерены и дальше улучшать сервис WhatsApp, чтобы сделать его более удобным и надёжным в использовании.