В Башкирии штормовой ветер сорвал крышу колледжа

Сегодня, 7 апреля, в Башкирии бушует штормовой ветер. Непогода привела к трагическим последствия в разных частях республики. Так, в Сибайском многопрофильном колледже сорвало крышу.

В Уфе со здания на улице Цюрупа также сорвало кровлю. К месту происшествия приехали сотрудники спасения, чтобы избежать трагичных последствий. Так, сегодня ветром снесло рекламный щит, который придавил проходящую мимо пенсионерку.