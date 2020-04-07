В Башкирии штормовой ветер сорвал крышу колледжа

Сегодня, 7 апреля, в Башкирии бушует штормовой ветер. Непогода привела к трагическим последствия в разных частях республики. Так, в Сибайском многопрофильном колледже сорвало крышу.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Крыша учебного заведения повредилась частично. Площадь повреждения составила более 300 квадратных метров.
В Уфе со здания на улице Цюрупа также сорвало кровлю. К месту происшествия приехали сотрудники спасения, чтобы избежать трагичных последствий. Так, сегодня ветром снесло рекламный щит, который придавил проходящую мимо пенсионерку.
Фото: МЧС по РБ; Соцсети.