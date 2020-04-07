В Уфе инфекционисты столкнулись с ритуальным автобусом

7 апреля около шести часов вечера произошла серьёзная авария. На пересечении улиц Достоевского и Карла Маркса столкнулась карета скорой помощи и машина фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. Сообщается, что в скорой помощи перевозили пациентов в инфекционную больницу.

Как сообщают очевидцы происшествия, фельдшеры скорой помощи были в противочумных костюмах. Машины сильно пострадали от столкновения. Также травмы получил один из врачей, находящихся в скорой.