Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса 

Эксперты использовали данные правительств разных стран. Согласно их оценке, в РФ окончание карантина ожидается к середине июня или концу июля, а пик заражений приходится на начало мая. Аналогичный прогноз в отношении Германии и США.

По мнению экспертов, в Англии карантин завершится примерно в конце июня или июля. Пик заболеваний в Великобритании ожидается в конце мая. В ЮАР, Аргентине и Бразилии карантин может быть продлен до конца лета.