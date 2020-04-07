Радий Хабиров о борьбе с коронавирусом: «Очень важно вводить новые волны волонтеров»

Ну и настраивайтесь, что не сегодня и не завтра нам придется так поработать. Очень важно вводить сюда новые волны волонтеров, чтобы ребята отдыхали, и мы не перегорели. Я думаю, что еще только в самом начале пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан