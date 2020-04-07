Радий Хабиров о борьбе с коронавирусом: «Очень важно вводить новые волны волонтеров»

«Ситуация пока далека от своего завершения». Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с руководителями волонтёрских штабов республики. Глава Башкортостана ознакомился с работой единого регионального колл-центра по противодействию распространения коронавируса.

Также Радий Хабиров принял участие в федеральном селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева, который подчеркнул, что партия продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны. В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил всех участников волонтёрского движения. Глава региона подчеркнул необходимость подготовки медучреждений к худшему сценарию.

Ну и настраивайтесь, что не сегодня и не завтра нам придется так поработать. Очень важно вводить сюда новые волны волонтеров, чтобы ребята отдыхали, и мы не перегорели. Я думаю, что еще только в самом начале пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Единый колл-центр организовали в рамках проекта «Наша забота». Специалисты работают в круглосуточном режиме в несколько смен. С каждым разом все больше организаций и общественных движений присоединяются к волонтерскому движению.

Некоторые наши братья участвуют в колл-центре, некоторые занимаются рекрутингом, т.е. ищут новых волонтеров. Все, чем можем. Мы просто пришли и спросили, чем можно помочь. Нам сказали, вот это и это, мы сказали ок.

Семен Кулагин, вице-президент Башкортостанского отделения мотоклуба «Ночные волки»

Телефон круглосуточного колл-центра по предотвращению коронавирусной инфекции: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).