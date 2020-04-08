В России назвали сроки пика и спада коронавируса

Скворцова рассказала, что развитие ситуации в России идёт по благоприятному сценарию. Наша страна учла ошибки других стран, поэтому ситуация пока под контролем. Прирост заразившихся составляет 18-20 % в сутки. Спад инфекции займёт столько же времени, сколько инфекция нарастала.