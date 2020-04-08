В России назвали сроки пика и спада коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается через две недели. После этого вирус продержится некоторое время и пойдёт на спад. Об этом рассказала Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Через 10-14 дней коронавирус в России достигнет своего пика. После этого эпидемия продержится некоторое время, затем начнётся спад. По словам Вероники Скворцовой, эти данные получили лучшие математики и биологи страны.
Скворцова рассказала, что развитие ситуации в России идёт по благоприятному сценарию. Наша страна учла ошибки других стран, поэтому ситуация пока под контролем. Прирост заразившихся составляет 18-20 % в сутки. Спад инфекции займёт столько же времени, сколько инфекция нарастала.