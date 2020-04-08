В Уфе при столкновении машин пострадал пенсионер

Накануне, 7 апреля, произошло серьёзное ДТП. В Калининском районе столкнулись две встречные машины. Сообщается, что в аварии пострадал пенсионер.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что на улице Интернациональной 68-летний водитель «Ситроен», житель Мечетлнского района, не уступил дорогу проезжающему «Шевроле». На повороте на улицу Сельскую Богородскую машины столкнулись. Автомобили получили механические повреждения.