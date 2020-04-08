В Башкирии священники защищают людей от коронавируса молитвами

В Успенском кафедральном соборе города Салават прошёл крестный ход. Ритуальным мероприятием священнослужители хотят защитить местных жителей от вируса COVID-19. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях сегодня.

С Казанской иконой Божией Матери священники объехали вокруг города Кумертау. Во время объезда читались молитвы, которые должны уберечь население от коронавируса. Таким образом, священнослужители «внесли свою лепту духовного характера» в защиту людей от болезни.